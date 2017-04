Róger Lozano: “Esta es la única gestión que apuesta por nosotros los enfermos de Hansen”

La Municipalidad Provincial de Maynas, liderada por la Arq. Adela Jiménez Mera, mediante el programa Maynas Salud, viene desarrollando diversas actividades basadas en la preocupación por el bienestar de los vecinos, por tal motivo, el día lunes 24 de abril, se realizó la entrega de kits de aseo personal a 43 adultos mayores de la Asociación de Enfermos de Hansen de Loreto.

La Enfermedad de Hansen o conocida como “Lepra”, es una enfermedad infecciosa, aunque no muy contagiosa, de nula transmisibilidad cuando está debidamente tratada. Actualmente estas personas pasan por momentos difíciles, por ello la importancia del apoyo que constó de desodorante, pasta dental, toalla, talco, rasurador, cepillo, peine, entre otros, que se realizó mediante el Centro Integral del Adulto Mayor-CIAM Maynas, en donde los adultos mayores de la Provincia de Maynas son atendidos en temas de salud mediante campañas médicas gratuitas, además son capacitados laboralmente mediante talleres educacionales para que puedan generar sus propios ingresos económicos, y puedan vivir sus días con felicidad y mucho amor.

En la ciudad de Iquitos, los 43 casos existentes de personas que padecen esta enfermedad están reunidos mediante la Asociación de Enfermos de Hansen de Loreto y la Municipalidad Provincial de Maynas, a través del Centro Integral del Adulto Mayor, alberga a este grupo brindándoles diferentes formas de ayuda social. El Sr. Róger Lozano, presidente de la Asociación de Enfermos de Hansen, mostró su agradecimiento por el apoyo brindado por parte de la primera autoridad edil, “Para muchos podrá representar poco, pero para nosotros este apoyo significa mucho, además de no ser la primera vez que nos brindan apoyo, estamos muy agradecidos”.

“Favorecer la equidad social a través de la mejora en el estado de salud de la población, es una prioridad para nosotros, porque toda persona debe ser valorada por lo que es, piensa, siente y no por lo que parece”, fueron las palabras de la alcaldesa, Arq. Adela Jiménez Mera; asimismo, señaló que los trabajos con los adultos mayores continuarán, porque son personas en estado de vulnerabilidad, y como Municipalidad, contarán en todo momento con el apoyo que requieran.