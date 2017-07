Y por qué interviene la ONU.

En una reciente nota oficial, la Relatora sobre derechos de los pueblos indígenas y el Relator sobre substancias y desechos tóxicos de la ONU, hacen un llamado al gobierno peruano a respetar los derechos de las comunidades indígenas del Lote 192.

Las autoridades de la ONU expresaron en particular sus preocupaciones frente a la Consulta Previa del lote, en el marco las nuevas negociaciones que a puerta cerrada se realizan en torno al mismo; del igual modo, se expresaron frente a los riesgos de no poder remediarse los más de 2 mil sitios contaminados en el área del lote, afectada por más de 45 años de extracción de hidrocarburos.

“El Gobierno peruano debe suspender las negociaciones directas con las empresas hasta que se garantice el derecho al consentimiento libre, previo e informado y se hayan subsanado todos los daños ambientales”, señalan los relatores al tiempo que se realiza una discrecional negociación entre las empresas Perupetro y Petroperú (Ley 30357).

En más de una línea el llamamiento de las autoridades de la Organización de Naciones Unidas hace énfasis al respeto y protección que debe brindar el Estado a los territorios y recursos de los pueblos indígenas. A continuación, con el objetivo de tener un panorama completo de la problemática, brindamos una síntesis de momentos claves de este caso.

1. Reuniones y visitas de alto nivel

El 10 de junio, los presidentes de las federaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACO, OPIKAFPE y ACODECOSPAT se reunieron con la Relatora Victoria Tauli-Corpuz y le expusieron su malestar frente a la amenaza de la explotación petrolera y las pocas garantías para sus territorios y comunidades, frente a 30 años más de actividad. Por su parte, el Relator Baskut Tuncak conoce la gravedad de la situación tras una visita no oficial realizada en abril de 2016 al Lote 192.

Las federaciones exigen un proceso de consulta previa con “seriedad y respeto”. A inicios de julio, las federaciones presentaron a ambos relatores una solicitud de acción urgente donde expresaron la necesidad de:

Suspender el proceso de negociación directa que Perupetro está llevando a cabo hasta que se garantice el derecho a una consulta previa, libre e informada en el marco de la suscripción de un nuevo contrato de licitación para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 192 por 30 años.

Garantizar que se remedien todos los impactos ambientales presentes en los territorios a través de un Plan de Abandono que abarque todos los sitios impactados en el Lote 192, antes de proceder con una nueva licitación.

Mantener abierto un canal de diálogo de alto nivel con las comunidades y sus federaciones representativas, que asegure el cumplimiento de los acuerdos y actas que el Estado firmó.

2. La ONU interviene en un momento oportuno

Han pasado más de seis meses desde que las federaciones exigen respuestas al gobierno sobre la Consulta Previa del Lote 192. A la fecha las autoridades solo ofrecen negativas y evasivas.

En abril FECONACO, FEDIQUEP y OPIKAFPE, de las cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigre, realizaron un Petitorio de Consulta Previa al Ministerio de Energía y Minas (MINEM). La respuesta de la autoridad no fue una, sino, extrañamente y de forma contradictoria, dos.

Una primera carta (6/6/2017) indica que “no corresponde realizar un nuevo proceso de consulta previa en el Lote 192, en tanto que el proceso de consulta efectuado en dicho lote [en agosto 2015] abarcó la suscripción del contrato de servicios temporal como el posterior contrato de licencia o servicios para la explotación de hidrocarburos”. MINEM también señala en la carta que su posición está respaldad por Ministerio de Justicia y por el Viceministerio de Interculturalidad.

Sin embargo, tres días después, en una segunda carta (9/6/2017), MINEM ya no es categórico y dice que “la pertinencia o no de realizar un proceso de consulta previa se evaluará al momento de la culminación del contrato [actual de servicios]”, es decir, cuando las condiciones para la firma del siguiente contrato ya estén pactadas y no haya margen para que las comunidades negocien condiciones que eviten la afectación de derechos.

Por su parte, al margen de las comunidades y sus federaciones, Perupetro avanza con la firma del siguiente contrato. Los indígenas ya han denunciado “artimañas” de Perupetro, quien ya inició acciones, como son talleres participativos con gremios y autoridades en ciudades de Loreto. Y lo que es más grave, mediante “engaños”, ha hecho y pretendido hacer talleres de Participación ciudadana en las comunidades del lote, lo que les daría vía libre para avanzar sin informar debidamente a federaciones indígenas y comunidades.

Una avalancha de actos discrecionales y de mala fe desde Perupetro y el Ministerio de Energía han terminado por generar un clima de conflicto con las comunidades (diario La República 13/7/2017), quienes han anunciado que podrían tomar medidas radicales para defender sus derechos.

3. El año 2017 se parece al año 2015

Ya es la segunda vez que se vulnera el derecho a la consulta previa de estas comunidades indígenas que durante décadas han sufrido el peor caso de contaminación por petróleo del país. En agosto de 2015, los mismos Relatores de la ONU emitieron un mandato hacia el gobierno peruano, donde se mostraron “extremadamente preocupados” por el proceso de Consulta Previa en la zona, el cual fue calificado por FECONACO y FEDIQUEP como “un fraude”.

Aquella vez, el MINEM excluyó a FEDIQUEP y FECONACO de la última etapa de diálogo de la consulta y cerró de forma interesada el proceso con la organización indígena FECONAT y la ONG ORIAP que cuentan con una representación minoritaria en la zona.

“El deber estatal de consultar a los pueblos indígenas debe encaminarse a la consecución de acuerdos consensuados y debe realizarse de buena fe”; señalaron aquella vez los relatores.

En 2017 se repiten las mismas amenazas. Recientemente Defensoría del Pueblo ha remitido una carta al MINEM (19/5/2017), haciendo memoria del caso de 2015, solicitando información y transmitiendo las preocupaciones de las comunidades. Hasta el momento el Estado peruano no da muestras de seguridad y respeto frente a un legítimo derecho y la vida de las comunidades quechuas, achuares y kichwas. La exigencia de Consulta Previa que realizan las federaciones y comunidades indígenas cobra nueva relevancia y está en la mira de instituciones garantes de derechos a nivel nacional e internacional. (MIPR)