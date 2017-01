Director del Hospital Regional de Loreto:

Tal y como se había anunciado, ayer los trabajadores del hospital Regional de Loreto que ya no renovaron contrato y que suman 310, realizaron un plantón en ese establecimiento de salud exigiendo volver a ser contratados. Ante eso, el director de ese nosocomio, Percy Rojas, les dio esperanzas que volverán a laborar.

“Es un grupo de trabajadores que estaban contratados bajo la modalidad de CAS, lamentablemente esa fuente de financiamiento no la disponemos para el año 2017, por lo menos por ahora, por eso es que les ha entregado una carta donde se les dice que solo trabajarán hasta el 31 de diciembre del 2016.

Sin embargo, dado que en su gran mayoría, casi un 90 por ciento de personal asistencial, enfermeras, obstetras, técnicos, se va a seguir contando con ellos bajo la modalidad de terceros (locación de servicios). Vamos a seguir contando con ellos y seguirán laborando en el hospital Regional porque los necesitamos ya que son los que atienden directamente al paciente.

Descartó totalmente que se les ha dejado de lado a ellos para tomar a otros trabajadores, no se ha tomado a ningún personal nuevo y no se tomará porque no hay financiamiento para CAS. Estamos haciendo las gestiones a nivel de gobierno regional y nacional para contar con ese recurso”, indicó Rojas Ferreyra.

Con el contrato de locación de servicios, los trabajadores ganarán un poco menos a lo que percibían como CAS. El problema es que si son contratados en este mes, les seguirán debiendo ya que no hay financiamiento para ello.

Con relación al SIS, el director indicó que esperan que en la quincena de enero se pueda continuar con las transferencias financieras, ya que desde junio no reciben nada.

Agregó que en el hospital regional se amplió la zona de Emergencia y mejoras en unidades de cuidados intensivos y salas de operaciones, producto del proceso de contingencia del Hospital Apoyo Iquitos. El problema es que como no hay dinero, no habrá personal para atender dicha demanda. (Gonzalo López)