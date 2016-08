About Region

Informe determina que no cumplen con la investigación

Procuraduría Anticorrupción presentó queja contra fiscal Leslie Díaz Guerra

Nueva audiencia de prisión preventiva en contra de Mauro Ruiz se encuentra pendiente de programación

El informe realizado por el Fiscal Superior Alberto Niño de Guzmán con relación a la exclusión de las fiscales Akira Rodríguez Guzmán y Leslie Maribel Díaz Guerra en la investigación seguida en contra del alcalde de la Municipalidad Distrital de San Pablo y otros, que se hizo a solicitud del Procurador Anticorrupción, considera puntos importantes sobre este sonado caso.

Este proceso de investigación se inició el 5 de setiembre del 2015, por las presuntas comisiones del delito Contra la Administración Pública en las modalidades de Peculado Doloso y Colusión agravada en contra de Mauro Ruiz Portal, alcalde de la municipalidad de San Pablo; Armando Donayre López, gerente municipal; Juan Lao Del Águila, jefe de Logística y presidente del Comité Especial de Adquisiciones; César Del Águila Bazán y Cristian Erick Macedo Chávez, miembros del comité especial de adquisiciones y contra Markey Sánchez Delgado.

El informe indica que se formuló requerimiento de prisión preventiva por 9 meses contra Mauro Ruiz Portal, alcalde, y Armando Donayre López, gerente municipal, como coautores; conjuntamente con Markey Sánchez Delgado, siendo la audiencia de prisión preventiva el 17 de mayo del 2016.

En esta audiencia de prisión preventiva, la fiscal anticorrupción Leslie Díaz Guerra decidió abstenerse de solicitar prisión preventiva por el delito de Colusión Agravada, siendo éste el único delito que había siso consignado en la disposición número tres del 21 de marzo del 2016, lo que motivó que el jueza de investigación preparatoria de Caballo Cocha declare improcedente el pedido de prisión preventiva, indicando además que la fiscal Leslie Maribel Díaz Guerra cometió errores a lo largo de la investigación.

Además, la magistrada impugna la resolución que resuelve la prisión preventiva, para luego desistir de su decisión encontrándose contradicción en su proceder, lo que determina que la citada fiscal no cumple adecuadamente con sus funciones.

Otro de los detalles que indica el informe, es que se hizo una investigación precaria y un ánimo dilatorio por parte de las representantes del Ministerio Público en este caso.

Además, que pese a los reiterados pedidos verbales y escritos a la fiscal responsable del caso, Akira Rodríguez Guzmán, sobre el nuevo requerimiento de prisión preventiva, es que con fecha 14 de julio 2016, se presenta nuevo requerimiento de prisión preventiva, cuya audiencia se encuentra pendiente de ser programada.

Este informe que dispone la exclusión de las fiscales Akira Rodríguez Guzmán y de Leslie Maribel Díaz Guerra de la investigación en contra de Mauro Ruiz Portal y otros, por haber incurrido en actos y omisiones que revelan que no han cumplido adecuadamente con sus funciones establecidas en el artículo 60 y siguientes del Nuevo Código Procesal Penal, por este incumplimiento pueden estar inmersas en infracciones disciplinarias que ya estarían siendo vistas por la Oficina de Control Interno de Loreto.

Ayer por la mañana, el Procurador Anticorrupción del Distrito Judicial de Loreto, Dadky Pérez Panduro, ante la jefatura de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público de Loreto, presentó queja en contra de la fiscal Leslie Díaz Guerra por evidenciarse que la magistrada no cumplió adecuadamente con sus funciones fundamentando la misma en la resolución No. 071-2005- MP-FN-JFS artículo 23 infracciones que indica que no se debe emitir dictámenes y resoluciones con falta de adecuado estudio, motivación y fundamentación. (Gonzalo López)